Busta Rhymes : personne ne peut s'opposer à lui dans un Verzuz selon Fat Joe

Récemment, Fat Joe et Ja Rule se sont "affrontés" lors d'un Verzuz très festif qui a, quand même, rappelé que ces deux monstres sacrés du rap américain collectionnaient un paquet de tubes à eux deux ! Mais, dans un récent live sur Instagram, le leader du Terror Squad a expliqué qu'il avait préféré se confronter à Ja Rule qu'à Busta Rhymes. Pour lui, personne ne peut monter sur scène avec Bus-A-Bus sans prendre le risque de se faire découper. Il a même affirmé que les artistes en avaient peur, lui y compris.

Et pourtant, on ne peut pas dire que Joe Crack soit du genre à fuir ses responsabilités et il a la carrière pour prendre n'importe qui. La preuve, il voulait en profiter pour régler ses comptes avec 50 Cent directement sur la scène du Verzuz mais ce dernier a refusé l'opposition. Ja Rule voulait aussi faire ça mais une fois encore, Fifty a refusé. Alors Ja et Fat Joe se sont réunis et nous ont offert une belle soirée ! Mais du coup, les commentaires de Fat Joe nous intriguent : qui aura donc le cran de s'opposer à Busta Rhymes ?