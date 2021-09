Aya Nakamura bientôt dans "Fortnite"

Un immense honneur.

Vous vouliez un exemple de plus qu'Aya Nakamura est une immense star ? On va bientôt la retrouver dans le succès mondial des jeux vidéo, "Fortnite".

De fait, elle a été choisie par Epic, l'éditeur du jeu, pour devenir "la première artiste française à proposer son expérience interactive" comme l'a annoncé Warner, sa maison de disques. "Elle a été choisie par Epic Games (éditeur du jeu vidéo) pour apparaitre au sein de Fortnite dans le cadre du lancement des Soundwave Series, série évènement avec cinq artistes internationaux" précise également sa maison de disques. Le communiqué précise que "la date et les informations relatives à l'événement seront communiqués ultérieurement".

La chanteuse française la plus écoutée à l'étranger va donc associer son image au géant du jeu en ligne. Cet été, cela avait été le cas de la chanteuse Ariana Grande. Les joueurs avaient vu apparaître un avatar chantant certains de ses plus grands tubes dans le jeu. Il était également possible de jouer avec son avatar, dessiné comme un personnage mi-humain mi-fantasy, dans une tenue courte en écailles bleues ou un ensemble argenté.

Concernant Aya, on ne sait pas encore si cela sera le même format ou si elle donnera un concert dans une des maps comme l'a déjà fait, et avec un immense succès, Travis Scott.

C'est en tout cas un grand honneur qui est fait à la chanteuse française car Epic ne travaille qu'avec des stars mondiales comme celle que l'on vient de citer ou encore le joueur du PSG, Neymar.