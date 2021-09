Kaaris, Kalash Criminel et Kanoé plein d'humour avec McFly et Carlito

Oui, le rap français a de l'humour.

Les youtubeurs stars McFly et Carlito ont décidé de reprendre à leur compte le format développé par le média GQ : "Versus", celui dans lequel un rappeur vient juger ses pairs et dire ce qu'ils pensent de ses amis ou de ses concurrents. Les deux humoristes ont donc adapté le concept à leur sauce, c'est-à-dire pour nous faire rire. Et ils ont prouvé que, contrairement à ce que l'on peut penser, les rappeurs français ont beaucoup d'humour. Parce qu'évidemment, forts de leur notoriété et de leur carnet d'adresses bien fourni, ils ont fait appel à Kaaris, Kanoé et Kalash Criminel qui apparaissent comme guests dans la vidéo et prouvent, si besoin été, qu'ils ont suffisamment de recul sur leur statut et leur situation pour se prêter à une telle parodie.

Dans le début de ka vidéo, McFly et Carlito vont à contre-courant de ce qui se dit habituellement, s'emballant pour Bigflo et Oli et critiquant Maes, Dosseh ou encore Kaaris. Mais c'est pourtant Kanoé qui fait le premier son apparition dans la vidéo. Conscients de leur impact sur la jeune générations, les deux youtubeurs proposent au rappeur de prendre un selfie avec eux. Celui-ci refuse, les snobe puis finit par les insulter. Place ensuite à Kalash Criminel qui impressionne les deux compères et qui enlève même sa cagoule pour une... sacrée surprise. Le reste est très drôle mais on ne veut pas vous spoiler... En tout cas, le rappeur cagoulé joue parfaitement son rôle. Mais le plus drôle de tous, c'est sans doute Kaaris qui débarque alors que McFly et Carlito critique un de ses titres et qu'il leur met un énorme coup de pression, fort de son physique, de sa stature et de son charisme. Les deux amis se savent alors plus où se mettre jusqu'à l'improbable dénouement.

Ce que l'on retient surtout c'est que le rap français, souvent accusé de manquer d'humour et de se prendre beaucoup trop au sérieux, prouve largement le contraire dans cette vidéo. Et cela devrait faire changer quelques points de vue...