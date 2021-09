50 Cent demande à T.I. de garder ses distances

La bataille Verzuz n'aura sûrement pas lieu...

T.I. a défié 50 Cent à une bataille de Verzuz pour la deuxième fois lors de la première de "Black Mafia Family" à Atlanta jeudi 23 septembre). Mais à en juger par la récente publication Instagram du magnat de la télévision, cela ne se produira pas.

Vendredi 24 septembre, 50 Cent a publié un extrait de l'interview de Tip avec le podcast "Big Facts" plus tôt ce mois-ci dans lequel T.I. s'est adressé à sa tristement célèbre publicité "Échec au crime T.I" et a semblé critiquer quiconque en parle encore – y compris 50 Cent qui l'a ressassé l'année dernière.

Dans le message supprimé depuis, Fiddy a manifestement contesté les commentaires de Tip et a écrit : "C'était il y a une semaine. Ce n**** venait juste de me parler d'une comédie sur laquelle il travaillait dans les coulisses. Je n'aime pas ce genre de merde, ce ne serait pas une bonne idée de revenir vers moi. Reste respectueusement loin de moi."

T.I. était sur scène lors de la première de "Black Mafia Family" pour interpréter un mélange de tubes tels que "What You Know" et "Whatever You Like" lorsqu'il a évoqué Verzuz. "Hé 50", a-t-il dit. "Nous devons faire ce Verzuz, mec. On doit donner aux gens ce qu'ils veulent voir, mec !"

Mais même avant la réponse de 50 Cent, il était très peu probable qu'il accepte de monter sur le ring avec qui que ce soit de toute façon. The Knockturnal lui a déjà demandé en juillet si ce serait un jour une possibilité, la réponse avait déjà été négative.

"Une bataille de Verzuz ? Probablement pas. La vie reprend son cours. C'est quelque chose qui s'est produit pendant la pandémie lorsque nous étions coincés dans la maison...Maintenant que nous sommes "revenus dehors", il y a d'autres choses à faire. Nous sommes censés créer une nouvelle histoire, ne pas être de retour là-bas."

Voilà qui a le mérite d'être clair.