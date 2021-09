Booba annonce un concert au Stade de France !

Une rareté pour le rap game !

Ils ne sont pas nombreux les artistes français à avoir rempli le Stade de France ou même à essayer d''y organiser un concert. Et les rappeurs encore mois. Si les concerts Urban Peace ont eu lieu dans l'enceinte dyonisienne, il réunissait quasiment tout le rap français et avait plus l'air d'un festival que d'un simple concert. Ceci dit, alors que Booba vient d'annoncer une date au SDF pour le 3 septembre 2022, on n'est pas vraiment surpris par cette déclaration parce que s'il y en a un qui peut réussir ce pari, c'est bien lui... Il vient de poster un tweet avec une affiche, la date et cette simple phrase : "Que la force soit avec nous". En même temps, après la U Arena en octobre 2018, quelle scène, quelle salle était assez grande pour accueillir le Duc ? Le choix était finalement assez limité...