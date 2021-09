Fat vs Ja Rule : le Verzuz le plus festif

Plus qu'une battle, c'était une grande fête !

Après l'énorme Verzuz entre The LOX et le Dipset, il fallait que Timbaland et Swizz Beatz, les deux créateurs du concept sortent l'artillerie lourde. Qu'à cela ne tienne, ils ont fait appel à deux légendes new-yorkaises en la personne de Fat Joe et Ja Rule. Les deux rappeurs qui possèdent chacun une impressionnante collection de classiques ont fait les choses en grand pour cette battle si spéciale. Même si les deux MC auraient préféré se mesurer à 50 Cent, ils ont fait plus que jouer le jeu et sorti la grosse artillerie sur la scène du Hulu Theatre du Madison Square Garden.

Même s'ils sont amis dans la vie et qu'il n'y a pas de problèmes entre eux, les deux rappeurs ont fait monter la pression en se balançant des vannes comme lorsque Joe a demandé à Ja Rule où il était ces dernières années... Le Don Carthagena a aussi fait très fort en ce qui concerne les invités qui sont venus l'aider à assurer le show. Remy Ma est venu l'épauler ainsi que Dre du duo de producteur Cool & Dre et Nelly. Joe Crack a même "triché" en jouant des titres sur lesquels il n'était pas présent arguant qu'il en était le "producteur exécutif" ! Il n'a pas non plus épargné Ja Rule en rappelant régulièrement à ce dernier le fiasco du Fyre Festival. Ja Rule qui s'est entouré d'Ashanti a rappelé à tout le monde qu'il avait quand même une sacrée quantité de tubes, ne serait-ce que "I'm Real" qu'il a malheureusement interprété sans J-Lo. Et si le Verzuz a été peut-être plus bavard que certains autres, les deux rappeurs ont aussi montré tout le respect qu'ils avaient l'un pour l'autre. Par exemple, tout au long du show Ja Rule a dit plusieurs fois qu'il aimait tel ou tel titre de Fat Joe. Ce dernier n'a pas été en reste : il a notamment expliqué que personne ne voulait se mesurer à Ja à cause de sa quantité impressionnante de hits. Preuve de leur amitié, c'est ensemble, avec Jadakiss, qu'ils ont interprété leur titre commun, le si bien nommé "New York".

Mais le spectacle était aussi dans la section commentaires du live. Alors qu'une rumeur a couru disant que 50 Cent pourrait s'inviter dans le show, on ne l'a vu ni dans la salle, ni sur le Net. Par contre, Irv Gotti, le cofondateur de Murder Inc. a tenu à asséner quelques vérités sur Fifty :

"Vous parlez tous de 50. C'est bon, il s'est fait tabasser, poignarder, exploser et nous a poursuivi. C'est tout ce que j'ai à dire. Votre héros n'est pas celui que vous pensez."

"La seule personne avec qui je ferais est [Dr.] Dre."