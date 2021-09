Drake : "Certified Lover Boy" fait exploser les compteurs

Le Canadien signe la meilleure première semaine de 2021.

Comme prévu, Drake prend la première place du Billboard 200 avec "Certified Lover Boy". Le sixième album studio du natif de Toronto rentre directement à la première place du classement avec plus de 613 000 unités équivalentes à un album. Il s'agit ni plus ni moins que de la meilleure première semaine pour un album durant l'année 2021. Et oui, il fait bien mieux que "Donda" de Kanye West dont les chiffres étaient pourtant déjà faramineux. Il s'agit aussi de la meilleure première semaine d'un album de rap depuis 2018 et la sortie de "Scorpion" de.... Drake, évidemment.

"Certified Lover Boy," qui est le dixième album n°1 de Drake au total, a cumulé plus 743,67 millions de streams sur l'ensemble des 21 titres de l'opus. Là encore, il n'arrive pas à battre son propre record, établi avec la sortie de "Scorpion".