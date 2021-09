Les dates importantes pour la nouvelle saison NBA

Après une saison 2020/21 majuscule et le titre remporté par les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, la NBA s'apprête à reprendre comme toujours, ses droits à l'automne prochain. En pleine Summer League et peu de temps après la Draft, les tractations sont importantes et comme toujours, la période de signatures estivales bat son plein.

Comment, par exemple, ne pas citer la signature de Russell Westbrook aux Lakers, aux côtés de LeBron James ? Les observateurs se languissent de cette alliance quand les spécialistes se demandent son réel potentiel. Tant de questions qui devront donner de rapides réponses une fois la saison démarrée. L'occasion de statuer dès maintenant des dates importantes pour la prochaine saison NBA. C'est parti ! Photo par Pixabay, CC0 Légende : Découvrez les dates importantes en NBA Opening night Cela n'est pas une surprise, la saison NBA reprendra dans le courant du mois d'octobre comme c'est depuis de nombreuses saisons, la norme. Cette saison, les premières rencontres auront lieu le 19 octobre 2021. Comme à l'accoutumée, la première rencontre mettra à l'honneur les champions en titre afin qu'ils puissent recevoir leur bague de champion et célébrer la montée de la bannière au coeur de leur salle. Dans une ambiance que l'on promet XXL, les Bucks accueilleront les Brooklyn Nets. L'heure ne sera pas à la fête pour les coéquipiers de Kevin Durant. Dès ce premier des 82 matches à nouveau prévus pour chaque franchise cette saison, ils seront rivés sur l'objectif principal manqué la saison passée : le titre NBA. De l'autre côté du pays, une rencontre tout aussi excitante entre Lakers et Warriors prendra place. All-Star break C'est l'un des événements marquants de l'année, non pas forcément son côté sportif, mais bien pour tout ce qu'il entraîne d'un point de vue médiatique. Si le match est, depuis plusieurs années, une réelle exhibition, la reconnaissance pour les joueurs sélectionnés reste importante. Photo par Pixabay, CC0 Légende : La ville de Cleveland va accueillir le All-Star weekend Cette saison, cette grande fête du basketball américain sera organisée à Cleveland du 18 au 20 février 2022. La limite de transferts La fameuse trade deadline a généralement tendance à laisser place à de véritables folies dans le microcosme de la NBA. Avec des transferts et des échanges de dernière minute, la soirée est souvent folle. Cette saison, la limite n'a pas encore été fixée, mais devrait comme souvent, intervenir peu de temps après le All-Star Game. Comme toujours, les meilleurs general managers de la ligue risquent de bien montrer aux yeux du monde entier qu'ils maîtrisent les combinaisons, le bluff et un sacré sens du business pour construire la meilleure équipe d'un point de vue sportif et également en gérant la plupart des données financières. Il va sans dire que les meilleurs « GM » doivent être à coup sûr d'excellents joueurs de poker connaissant mieux que quiconque les mains de poker. Ils les transposent à chaque mouvement effectué durant l'année et sont les maîtres incontestés en NBA dès lors qu'il s'agit d'anticiper ou de surprendre par certains coups bien placés ! Début des Playoffs Après deux saisons particulières, la NBA a choisi de conserver les désormais traditionnels « play-in » à l'aube des playoffs, ces matches mettant aux prises les équipes classées de la septième à la neuvième position dans chacune des conférences de la ligue. Ces derniers débuteront le 18 mai pour se terminer trois jours plus tard et marquer ainsi, le début officiel des playoffs, symbole de l'excellence de la NBA et de matches de légende ayant permis à plusieurs équipes et joueurs d'entrer dans la postérité de leur sport, année après année. Durant un mois, les playoffs prendront place dans chacune des conférences pour finalement ne sortir qu'une seule équipe à l'est et à l'ouest. Finales NBA Quelles équipes succéderont aux Phoenix Suns et aux Milwaukee Bucks ? Les deux effectifs font incontestablement partie des favoris pour retourner en finale dès cette saison. Peu importe les équipes qualifiées, une chose est sûre : les finales débuteront comme toujours début juin. Le 2, pour être totalement précis. L'occasion de se donner rendez-vous pour cette nouvelle saison, top départ dans quelques semaines !