Aaliyah obtient son meilleur classement au Billboard avec "One In A Million"

La chanteuse des années 90 atomise son propre record, 25 ans après la sortie de son projet "One In A Million".

Aout 1996 : sortie du mythique projet d'Aaliyah "One In A Million", second album de l'artiste qui s'écoule à 40 500 exemplaires dès sa première semaine. Carton plein pour cette jeune chanteuse de Brooklyn à l'avenir prometteur. Un futur gâché par sa disparition tragique à seulement 22 ans lors d'un crash d'avion. Il aura fallu des années de litiges, de négociations, de lutte juridique entre sa famille et son ancien label Blackground Records pour s'accorder à une mise en ligne du projet sur les plateformes de streaming.

Aout 2021 : "One In A Million" débarque enfin sur Spotify, Apple Music ou encore TIDAL. Projet connu et reconnu des puristes et validé par les nouvelles générations qui s'offre une place méritée dans le top 10 du Billboard : classement américain référence. Il faut croire que la longue attente n'a évidemment pas refroidi l'enthousiasme des fans.

Selon MRC Data, l'album a vendu 26 000 équivalents ventes et a débarqué directement à la 10e place du Billboard 200. A noter qui lors de sa sortie, en 1996, l'album n'avait atteint que la 18e place du classement avec des ventes pourtant plus élevées puisqu'il s'en était écoulé 40 500 unités.

Aaliyah nos charts da Billboard dessa semana. ✨#AaliyahIsHere pic.twitter.com/RHvVi7vCET — Portal Aaliyah Brasil /•\ (@PortalAaliyahBr) August 31, 2021

2 sur 3 donc puisqu'il nous manque encore son dernier opus éponyme "Aaliyah", avec tout de même de bonnes nouvelles pour sa fanbase puisque son avocat déclarait il y a peu : "La succession d’Aaliyah a toujours été prête à partager l’héritage musical d’Aaliyah, mais s’est heurtée à des controverses et à un manque flagrant de transparence".

C'est avec impatience qu'on attend ce futur projet en consommant sans modération "One In A Million" dispo depuis peu sur les plateformes de streaming.