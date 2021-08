Kanye West : les chiffres fous de "Donda"

Et ce n'est que le début !

Même si tout le monde a été pris par surprise, Kanye West ou Universal, puisque le rappeur accuse sa maison de disques d'avoir sorti "Donda" sans le consulter, le dixième album solo de Mister West est pourtant un ENORME succès comme il fallait s'y attendre. Les compteurs se sont très vites affolés et pas seulement aux Etats-Unis, partout dans le monde, "Donda" fait sauter les records.

Kanye West est devenu ainsi le premier artiste au monde au monde à devenir numéro un sur Apple Music dans 130 pays !

???? L’album "DONDA" de Kanye West est numéro 1 sur Apple Music dans plus de 130 pays !



Il devient la première personne de l’histoire à réaliser cet exploit.???? pic.twitter.com/uEGMzDmHen — WRLD (@wrld_mag) August 30, 2021

Evidemment, ce n'est pas tout. Toujours sur Apple, Les titres de "Donda" occupent tout le classement du TOP 15 d'Apple aux Etats-Unis.

???? L’album "DONDA" de Kanye West est déjà numéro 1 des charts dans.. 130 pays !



Il occupe également l’entièreté du Top 15 Apple Music USA, c’est une dictature ????‍☠️ pic.twitter.com/f9dKOFfvnH — French Rap ???????? (@FrenchRapUS) August 30, 2021

Sur Spotify, c'est à peu près la même chose. En 24h, Kanye West compte 100 millions de streams et signe le deuxième plus gros démarrage de l’histoire de la plateforme. Il n'est devancé que par Drake et et son album "Scorpion", avec 132 millions de streams en une journée.

"DONDA" de Kanye West est le 2e album le plus streamé en 24h de l'histoire sur Spotify ???? !



Près de 100 millions de streams pour le projet au bout du 1er jour. Le seul album à avoir fait mieux : "Scorpion" de Drake qui a réalisé plus de 132 millions de streams en 24h. pic.twitter.com/etnkBMSoFl — Hyconiq (@Hyconiqmag_) August 30, 2021

???? L'album « Donda » de Kanye West cumule 2,3M de streams en 12h sur Spotify France ! pic.twitter.com/3LhiNCcyUb — Ventes Rap (@VentesFRap) August 30, 2021

Sur Spotify Monde, Kanye West truste 12 des 20 premières places même s'il n'est pas numéro un, devancé par "Stay", le morceau de The Kid Laroi en featruring avec Justin Bieber. Sur Deezer Monde, Mister West est aussi devancé par le même artiste et classe 7 morceaux dans le top 20. Enfin, sur Apple Music Monde, "Donda" truste 19 des premières places du classement, seuls Justin Bieber et The Kid Laroi viennent briser l'hégémonie de "Donda". Et ça, évidemment, ce n'est que le début !