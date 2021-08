R. Kelly ruiné ?

Son catalogue musical est à vendre.

R. Kelly est actuellement jugé au tribunal de Brooklyn pour extorsion, exploitation sexuelle de mineure, enlèvement, corruption et travail forcé. Il est emprisonné depuis son arrestation et sa carrière a pris, évidemment, un énorme coup d'arrêt. Soit dit en passant, on ne voit pas vraiment très bien comment elle pourrait repartir. Du coup, le chanteur ne peut pas exercer son métier et semble manquer d'argent pour payer toutes ses charges d'autant qu'il fait face à de multiples affaires puisqu'il y en a aussi dans l'Illinois et dans le Minnesota... Si sa musique lui rapporte encore un peu, le chanteur serait presque en faillite. Sa solution, c'est de vendre son catalogue. Mais si Lil Wayne a pu empocher plus de 100 millions de dollars pour le sien, celui de la star déchue ne déchaîne pas les passions et personne ne se bouscule pour procéder à une telle transaction...

Forcément, les accusations qui portent contre lui sont tellement graves et lourdes ont changé la valeur de son catalogue musical. Cité par The Source et Complex, Merck Mercuriadis, fondateur du Hipgnosis Songs Fund et PDG de The Family (Music). Ltd témoigne :

"Le catalogue de R. Kelly m'a été proposé à plusieurs reprises par son équipe, et bien sûr, j'ai dit non pour des raisons évidentes. Il y a des chansons incroyables dans ce catalogue, mais pourquoi voudriez-vous prendre ce genre de risque ?"

Selon lui, la dernière discussion a eu lieu il y a environ six mois mais il ne voit personne prendre un tel risque actuellement. Toujours selon Merck Mercuriadis, les fans continueront peut-être à écouter sa musique mais l'industrie ne semble pas prête à payer au prix fort quelque chose qui ne vaut quasiment plus rien aujourd'hui.

Le problème pour le chanteur, c'est que si sa musique génère encore 1,7 millions de dollars par an selon une estimation de Billboard, il n'y a qu'une petite partie de cette somme qui arrive sur son compte en banque. Et même s'il possède des tubes intemporels et mondiaux, la valeur de son catalogue a totalement dévissé. Son procès et ses crimes présumés ont détourné le public de sa musique, faisant une réussite de la campagne #MuteRKelly.

Autrement dit, ce n'est pas par ce biais que le chanteur va pouvoir se renflouer...