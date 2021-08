Youssoupha : pourquoi il ne vit plus en France

Il s'est expliqué dans une interview.

Cela fait quelque temps que Youssoupha ne vit plus dans l'Hexagone et qu'il s'est installé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, on ne savait rien ou presque des raisons qui avaient poussé le lyriciste bantou à quitter la France pour s'installer dans un autre pays. Dans un entretien avec l'influence Crazy Sally que Yous' est revenue sur les raisons qui l'ont poussé à quitter la France dès 2015.

"Moi j'avais d'autre chose. La France des fois ça nous saoulait un peu, il y avait un truc qui commençait un peu à tourner en rond. On arrivait moins à s'épanouir, tout simplement [...] Le fait d'être noir en France, ce n'est pas anodin. La mentalité où il faut te faire petit, te justifier pour tout, flemme. Même parfois dans l'industrie du rap. Tu quémandes pour figurer sur certains festivals ou certaines distinctions de prix dans ta propre culture noire en France."

Il est ensuite revenu sur le choix de la ville ivoirienne comme nouveau port d'attaches.

"On a pensé à Kinshasa, on a pensé à Dakar, on a aussi pensé au Canada parce que moi j'aime bien le Canada. Le fait que ma femme et moi ont ait grandi en Afrique, je crois qu'on a eu envie que nos enfants connaissent ça aussi. Il n'y a pas qu'en grandissant en France que tu deviens quelqu'un de bien et d'épanoui donc l'expérience africaine en valait la peine."

Youssoupha a trouvé son équilibre ainsi, vivant dans un autre pays et travaillant en France. Il n'est pas le premier à le faire, Booba vit à Miami, Lacrim à Dubaï. Cela ne les empêche de faire régulièrement des aller-retours pour gérer leurs business et leur carrière musicale dans l'Hexagone.