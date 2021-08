"Bande Organisée" est-il le plus grand hit de ces dernières années ?

Oui, mon gâté !

Le 15 août 2020, on ne le savait pas encore, mais la date allait être à marquer d'une pierre blanche pour le rap français. En effet, c'est ce jour que Jul et ses amis rappeurs marseillais avaient décidé de lancer le morceau qui allait durablement marquer l'histoire, "Bande organisée". Alors, on peut ne pas aimer le titre ou, au contraire, l'adorer, personne ne peut faire autrement que de reconnaître que le morceau rappé par SCH, Kofs, Jul, Naps, Soso Maness, Elams, Solda, Houari a été un raz-de-marée qui a tout emporté sur son passage. Et si jamais, certains mauvais esprits essayaient de dire le contraire, leurs arguments ne pourraient pas tenir : les chiffres sont là ! Alors, on peut rétorquer qu'on peut faire dire n'importe quoi à des chiffres et bien non, pas quand il s'agit de streaming ou de nombre de vues et on met notre main à couper que, contrairement, à ce qui peut se pratiquer certaines fois, aucune vue, aucun stream n'a été acheté. Tout est vrai (on l'espère en tout cas), ce qui place ce titre au sommet du rap français même si on aurait aimé avoir les mêmes pour quelques hits des années 90. Peu importe, il convient de saluer la performance en en rappelant quelques-uns.

A l'heure où ces lignes sont écrites, le clip "Bande organisée" compte exactement 333 758 493 vues sur YouTube. Le tout en seulement un an. On vous défie de trouver un morceau de rap français qui ait fait aussi bien. Le titre compte aussi plus de 150 millions de streams !

Le compte Twitter Kultur a listé les autres records battus (éclatés ?) par "Bande Organisée" et ça pique les yeux, à tel point qu'on se demande s'ils seront battus un jour. Il a notamment obtenu la certifification triple diamant en seulement 10 mois...

Il y a 1 an jour pour jour, sortait « Bande Organisée » ????



???? Morceau le plus écouté de 2020



????Plus rapide obtention du Triple Diamant du rap FR



????Les 100 Millions de vues les plus rapides du rap FR



????Single rap FR resté le plus longtemps N•1pic.twitter.com/2eOhOQtirR — Kultur (@Kulturlesite_) August 14, 2021

Genius signale aussi que : "Un an seulement après sa sortie, "Bande organisée" devient le 10ème titre du rap francophone le plus consulté sur Genius" et ce n'est pas un mince exploit...