Jim Jones détruit 6ix9ine et Wack 100

Il répond à la polémique.

Après le Verzuz entre The LOX et le Dipset, 6ix9ine avait envoyé des scuds sur Jim Jones qu'il continue à accuser d'être à la fois une balance et un membre du gang des Nine Trey Bloods. Si, dans un premier temps, le Diplomat n'avait pas répondu, le temps du silence est révolu. Il a pris la parole et n'a pas mâché ses mots.

Au cours de son entretien avec Wack 100 qui fait décidément couler beaucoup d'encre, 6ix9ine a continué à lancer des accusations contre Jim Jones comme il le fait depuis plusieurs mois maintenant. Il a notamment maintenu sa théorie selon laquelle le membre du groupe d'Harlem est un informateur pour les autorités. Il continue aussi d'affirmer que Jim Jones est un membre important des Nine Trey Bloods. Wack 100 a alors demandé au rappeur new-yorkais de fournir une preuve qu'il n'est pas une balance. Jim Jones lui a répondu sans détour.

"Fuck Wack 100 ! Fuck toi et tous ceux qui travaillent avec toi. Ce n*gro est une pute. Lui et le négro à qui il parle [...] Il essaie de faire tomber des hommes noirs puissants qui sont en mesure d'aider d'autres hommes noirs puissants."

Jones a aussi insisté sur le fait qu'il avait beaucoup fait pour sa communauté et qu'il "avait mis autant de personnes que possible". Même s'il n'a jamais caché avoir eu affaire à la justice par le passé, cette période est révolue pour le Harlémite.