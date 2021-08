The Weeknd ne décolère pas contre les Grammy

Il a décidé de les boycotter.

Le conflit entre The Weeknd et les Grammy ne semble pas près de se résoudre. Alors que le chanteur canadien est revenu très fort avec son nouveau morceau, "Take My Breath", il a assuré dans une grande interview pour GQ qu'il restait "triste et en colère" pour sa non-nomination aux derniers Grammy Awards et a confirmé sa décision de boycotter la cérémonie désormais qu'il juge tout simplement "corrompue".

The Weeknd a déjà gagné des Grammy, mais il a très mal pris de ne pas être invité et nommé lors de la dernière édition alors que ses titres caracolaient en tête des charts partout dans le monde. Vexé, blessé, il assure au magazine qu'il ne participera plus jamais à cette cérémonie.

"Ce que je sais, c’est que lorsque c’est arrivé, j’ai eu en tête plein d’idées et de pensées sur le pourquoi du comment de ce qu’ils avaient fait. J’étais en colère, je ne comprenais pas, ça me rendait triste. Mais aujourd’hui que j’ai pris plus de recul, je crois surtout que je n’ai pas envie de savoir un jour ce qu’il s’est réellement passé dans ce jury. Je n’en ai juste rien à faire. Ça ne m’intéresse pas."

Mais, il a même été beaucoup plus loin assurant que tout cela ne l'intéressait plus.

"Je m’en fous, c’est aussi simple que ça. Parce qu’au fond je ne fais pas ce que je fais pour gagner des prix. Ce ne sera jamais une motivation pour moi, et ça ne l’a jamais été. Et je suis content de pouvoir faire de la musique sans avoir à réfléchir à ça. Je suis ravi de ne plus jamais avoir à participer à ces conversations. Tout le monde me dit "Non, retente ta chance, tu feras mieux la prochaine fois", mais non. Je ferai mieux, mais pas pour ça. Je ferai mieux, mais pour moi."

En plus d'être vexé (à juste titre), The Weeknd est remonté et rancunier !