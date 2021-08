Eminem manque-t-il de confiance en lui ?

La question se pose...

Eminem est une des plus grandes stars du rap américain et de la musique mondiale. Et pourtant, le rappeur de Detroit ne se considère pas au niveau de ses pairs, Jay-Z, Drake ou Lil Wayne. On a quand même du mal à y croire si on se retourne sur la carrière de Slim Shady et sur tout ce qu'il a accompli depuis qu'il a débarqué avec fracas sur le devant de la scène.

Et pourtant, dans son couplet sur "EPMD 2", un des titres du dernier album de Nas, "King's Disease 2", Em' semble très peu sûr de lui alors qu'il énumère la liste prestigieuse de ses "collègues".

"I just pray for the day when I’m able to say that I’m placed with the greats/And my name’s with the Kanes, and the Waynes, and the Jays." "Je prie pour ce jour où je serais en mesure de dire que je suis placé aux côtés des grands/Et que mon nom soit cité aux côtés des Kanye, Wayne et Jay"

Et il poursuit en citant d'autres rappeurs à l'immense carrière dont Nas lui-même alors qu'il partage un titre avec lui...

"And the Dre’s, and the Ye’s, and the Drake’s/And the J Dilla’s, Jada’s, Cool J’s, and the R’as/And amazin’ as Nas is, and praise to the Gods of this/Shout to the golden age of hip-hop and the name of this song is…"

Dans le même couplet, il rend aussi hommage à 50 Cent et aux légendes disparues comme DMX, MF Doom ou encore Nipsey Hussle.

"RIP out to DMX, Stezo, E and Nipsey/Ecstasy and Prince Markie Dee, MF DOOM […] I hit 50 [Cent] via text/Told him that I love him ’cause I don’t even know when I’ma see him next/Tomorrow could be your death."