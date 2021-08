Booba vend son buste en NFT

Il est le premier artiste en France à faire ça.

On ne savait pas Booba amateur d'art. Mais, combiné à ses qualités de businessman, sa passion pour les oeuvres d'art est en train de lui rapporter gros. En effet, il a mis en vente des bustes de lui qui s'arrachent comme des petits pains ! Il a en effet commercialisé des bustes à son effigie en bronze mesurant 45 centimètres de haut et pesant près de 13,5 kg. Ils ont été réalisés par Samy du studio créatif "La Crapule Studio" et ont été vendus au prix de 2 500€.