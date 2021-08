Usher revient sur ses commentaires qui ont poussé T-Pain à la dépression

Tout va bien entre les deux artistes aujourd'hui.

On s'en souvient, T-Pain avait lâché une information de taille dans le documentaire Netflix, "This Is Pop". Il avait révélé qu'Usher lui avait dit qu'il gâchait la musique avec son utilisation de l'auto-tune. Résultat, Pain était entré dans une profonde dépression dont il avait mis quatre ans à se sortir. Jusqu'à aujourd'hui, Usher n'était pas revenu sur cet épisode. Mais, lors d'une récente interview avec Billboard pour leur numéro spécial, "Power Players", il a été interrogé sur cet événement.

"Je suis heureux que T-Pain ait dit quelque chose. Je ne sais pas si c'était avant ou après notre conversation réelle, après avoir entendu ce qui a été dit. C'est très blessant de savoir qu'il avait connu ce genre de difficultés dans la vie. Je ne souhaite cela à personne. Pour moi, les conversations privées ont toujours le but d'élever le débat. Mais si des gens n'en n'ont que des morceaux, ils peuvent avoir une autre interprétation. Nous en avons parlé depuis et tout est rentré dans l'ordre."