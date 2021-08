The LOX vs. Dipset, le Verzuz le plus ghetto !

Un grand moment hip-hop !

Le dernier épisode de Verzuz a mis en compétition deux groupes emblématiques de New York, The LOX et le Dispset. C'était d'ailleurs une des battles les plus attendues de ces derniers mois même si le format a déjà réuni Jeezy contre Gucci Mane, Brandy contre Monica, Snoop Dogg contre DMX.

Mais The Lox et Dispset proposent tous les deux de très larges catalogues qui couvrent plusieurs décennies, sans parler de l'abondance des projets solos au sein des crews avec Cam'ron, Jim Jones, Juelz Santana et Freekey Zekey pour Dipset et Jadakiss, Styles P et Sheek Louch pour The LOX. A noter que Fabolous signait cette nuit sa deuxième apparition puisqu'il avait déjà affronté Fabolous en juin 2020.

L'avantage cette fois c'est que le show s'est déroulé en public alors que les deux groupes étaient réunis ensemble sur scène. Il y a eu d'ailleurs de nombreux échanges et discussions entre les membres des groupes. Cette battle mouvementée, énergique et puissante s'est déroulé au Hulu du Madison Square Garden à New York. Les deux équipes ont joué le jeu et ont même paru parfois sous tension. Mais au final, ce n'était du sshow et de l'amour entre The LOX et Dipset car ils ont annoncé dans la foulé qu'ils partiraient bientôt ensemble en tournée.

Une fois encore, c'est le hip-hop qui a gagné. On ne remerciera jamais assez Timbaland et Swizz Beatz d'avoir mis ce format sur pied. Dommage qu'en France, personne n'arrive à s'organiser pour faire la même chose...