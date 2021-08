Tayc et Wejdene au casting de "Danse avec les stars"

Wejdene s'est dit déterminée et envisage la victoire :

"L'année dernière, je venais juste d'avoir 16 ans et (...) à cet âge-là, il y a des restrictions, comme le fait que je ne peux pas passer à la télé après 22 heures. L'équipe de Danse avec les stars m'a prévenu que le rythme était très intense et qu'il fallait que je m'engage vraiment. Puis ils m'ont dit qu'ils me voulaient, et cela m'a arrangée, car je voulais aussi vraiment faire l'émission. Ils m'ont dit que j'étais le reflet des jeunes, un rayon de soleil, une fille toute pimpante qui allait amener des couleurs sur le plateau. Je vais me surpasser. Je veux et je vais gagner. Si je travaille dur, je ne vois pas pourquoi je n'y arriverais pas. Et cela sera un super entraînement pour ma tournée, qui démarrera début novembre."