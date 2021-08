Rohff prend position contre la vaccination et le pass sanitaire

Le rappeur s'exprime franchement.

Alors que tout le monde a son avis sur la vaccination contre la covid-19 mais surtout contre le pass sanitaire, Rohff vient de lui aussi prendre part au débat en publiant deux photos dans sa story Instagram qui exprime parfaitement ses sentiments face au vaccin.

On le sait, ROH2F a le courage de ses opinions. Cette fois, en pleine polémique sur la campagne de vaccination contre la covid et le pass sanitaire, le rappeur du 94 a encore une fois pris ses responsabilités dans sa story sur Instagram. Dans un premier temps, il a relayé une image de foule où chacun est présenté avec un numéro, avec, en légende, la phrase sans équivoque : "Ce qui nous attend". Pas la peine de plus d'explication, l'image parle d'elle-même et Housni rejoint ceux qui pensent que le pass sanitaire n'est qu'une façon de tous nous ficher.

Il continue sa démonstration avec une photo d'un homme qui pourrait bien être lui avec quelques années de plus. Pour souligner son propos, il écrit : "Moi en 2040 toujours pas vacciné". Sous-entendu, sans vaccin, il sera toujours vivant et rien ne va lui arriver.

Rohff n'est pas le seul rappeur à ne pas soutenir les dernières décisions gouvernementales pour lutter contre la pandémie. AKH et IAM ont ouvertement exprimé leur désaccord contre le pass sanitaire. Pour le rappeur marseillais, elles sont "extrêmement dangereuses pour l’avenir de tout le monde". Des propos également tenus pas une autre artiste phocéenne, Keny Arkana qui a expliqué qu'elle ne "peux pas accepter de participer à cette ségrégation, à ce chantage à la vaccination. Ce n’est pas juste."