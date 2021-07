DaBaby : une accusation de meurtre ressort sur Internet !

Il enchaine les polémiques ces derniers jours...

Dababy semble s'enfoncer au fil des jours. Depuis sa performance au festival Rolling Loud à Miami, le rappeur défraie la chronique. Après ses propos homophobes, une vieille histoire de 2018 refait surface. Une accusation de meurtre a été faite à son encontre.

Le festival Rolling Loud avait lieu le week-end dernier du 23 au 25 juillet. Tout le rap game était invité à jouer leurs plus gros titres sur la scène du Hard Rock Stadium. Parmi les artistes programmés, DaBaby devait performer le dimanche. Au cours de son set, il a tenu des propos homophobes et sérophobes qui ont choqué la toile. Depuis, il a essayé de se justifier mais ses tweets n'ont fait qu'attiser la colère de la communauté LGBTQ+. Certains de ses confrères ont pris la parole pour le défendre comme T.I ou Boosie Badazz mais cela n'a fait que le desservir.

En pleine polémique, des artistes comme Dua Lipa ou même des marques comme BoohooMan se désolidarisent de DaBaby. Et il semble qu'il n'en a pas fini d'être dans la sauce. Il doit maintenant gérer des accusations de meurtre. L'interprète de "Giving What It's Supposed To Give" n'a jamais caché avoir tiré sur un homme en 2018, il en parle même ouvertement dans ses sons. Il a cependant toujours proné la légitime défense. Mais la cousine de l'homme abattu réfute totalement sa version de l'histoire. Profitant de l'atmosphère maussade, elle s'est exprimée sur les réseaux : "Maintenant que beaucoup sont prêts à le cancel, sommes-nous prêts à parler du meurtre qu’il a commis en novembre 2018 ? Mon cousin, Jaylin Craig, a été tué par balle par DaBaby le 5 novembre 2018. Il a menti en disant que Jaylin essayait de le voler et qu’il a tiré en état de légitime défense. Peu de temps après, il a explosé et a eu le culot de s’en vanter dans ses chansons. Non seulement DaBaby a tué Jaylin, mais il a perpétué un mensonge qui continue à ternir son nom. Et bien, ma famille et moi en avons assez."

DaBaby n'a pas mis longtemps à réagir à cette accusation : "J’ai partagé mon histoire sur Jaylin parce que la vérité devait être dite. Ce n’est pas une question de followers, d’influence ou d’attention. Si quelqu’un a des questions sur son cas, veuillez contacter ses parents".

Qu'en pensez-vous? Peut-il sortir de cette polémique?

Dernier article d'Anaïs N :)