Mig : l'artiste est incarcéré !

Mauvaise nouvelle pour le jeune artiste !

Un temps d'arrêt marque la carrière du jeune Mig... Quelques jours seulement après la sortie de son premier projet "02 Géné", les raisons de l'incarcération du rappeur n'ont pas été communiquées. Un message a été publié sur l'Instagram de l'artiste en story, on y lit : "Weeee la miff MIG il est incarcéré pour un petit moment, vous inquiétez pas rien de grave, il reviendra plus fort avec des nouvelles choses pour vous faire plaisir, ça va lui permettre d'écrire et de vous amener de nouvelles choses et de préparer son album. Rien n'est fini, il ressortira de cette épreuve plus fort avec votre soutien et celui de sa famille. Merci pour ce démarrage au top, pour l'EP tout ça, c'est grâce à vous, on lâche pas, Solide toujours la famille. Prenez soin de vous l'équipe."