Jay-Z : "Je suis dans le top des créateurs des playlists"

Toujours modeste Jigga.

A chaque fois qu'on créé une playlist, on a tous l'impression qu'elle est super bien et qu'elle plairait au plus grand nombre. Sachez que Jay-Z a cette même ambition et croit exactement la même chose. Venant d'une telle icône, c'est presque rassurant...

Lundi 28 juin, Hov et le PDG de Twitter, Jack Dorsey, ont participé à une conférence de 30 minutes sur Twitter Spaces, où ils ont discuté de l'évolution de TIDAL au cours des années. Créateur de la plateforme, Jigga a livré des détails intéressants.

"Au début, tout était super manuel. Je faisais des playlists, les gens faisaient des playlists, nous faisions du contenu en internet pendant que nous travaillions sur l'algorithme. Nous avons travaillé et travaillé et c'est devenu vraiment bien. Et si vous jouer un titre maintenant, vous pouvez laisser TiDAL tourner et je vous promets que vous allez trouver de la nouvelle musique, des titres incroyables que vous n'avez jamais entendus auparavant [...] J'ai trouvé tellement de chansons que ma playlist est A++. Je défie n'importe qui là-bas de faire mieux que moi. Je suis définitivement dans le top des créateurs de playlists !"