BET Awards 2021 : les plus belles prestations

Un show très réussi.

La force d'une cérémonie comme les BET Awards, c'est de regrouper absolument tout le hip-hop américain, quels que soient les styles. Quasiment nulle part ailleurs, vous ne pourrez voir Migos ou les rappeurs de Griselda évoluer sur la même scène. Si c'est une cérémonie de remise de prix et de récompenses, c'est aussi l'occasion de voir les plus grands artistes évoluer en live dans des performances inédits et souvent incroyables, d'autant plus cette année où la soirée revenait en live après s'être déroulée virtuellement en 2020. Ne boudons donc pas notre plaisir et (re)voyons les plus belles performances de cette soirée exceptionnelle pour le monde du hip-hop américain mais aussi mondial. Car plus qu'un passage live, il s'agit là d'un vrai grand spectacle qui vaut le détour.

Lil Baby, Kirk Franklin: “We Win”

Migos, Cardi B: “Straightenin” and “Type Shit”

HER: “We Made It”

DaBaby: “Ball If I Want To”

DJ Khaled, Megan Thee Stallion, DaBaby, Lil Baby & Lil Durk "Medley"

Megan Thee Stallion "Thot Shit"

Lil Nax X "Montero"

Moneybagg Yo "Time Today" & "Wockesha"

Lil’ Kim, Monie Love, Rapsody, & MC Lyte font un medley des titres de Queen Latifah

Method Man, Griselda, Busta Rhymes, Swizz Beatz, The Lox, Track, Michael K Williams, Lil Buck "Tribute to DMX"

Tyler the Creator "LumberJack"

Roddy Ricch "Late at Night"

Silk Sonic "Leave The Door Open"

Bref, il y a du choix et de la variété, de quoi vous faire passer une très bonne matinée en musique !