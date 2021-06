Lil Baby est l'auteur-compositeur de l'année !

Encore un prix pour Baby.

La légende de Lil Baby continue de s'écrire sous nos yeux. Mardi 22 juin, l'artiste Quality Control areçu un honneur de plus. Il a été sacré l'American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) comme l'auteur-compositeur de l'année 2021 grâce à des morceaux comme "For the Night" de Pop Smoke, "Emotionally Scarred" issue de l'album de 2020 "My Turn" et "The Bigger Picture", lauréat du prix HipHopDX ont permis au rappeur d'être couronné. Lil Baby rentre dans un cercle très fermé aux côtés de Cardi B et Quavo qui ont déjà reçu le prix précédemment. Il vient aussi d'être numéro un du Billboard avec le projet "The Voice Of The Heroes" avec Lil Durk.