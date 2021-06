Validé : le teasing commence

Franck Gastambide prépare une bande-annonce.

On peut penser que, sans les problèmes judiciaires de l'un des acteurs principaux, la série "Validé" sur les coulisses du rap français aurait déjà été révélée au public puisque la saison 1 a été dévoilée durant le premier confinement, au printemps 2020. Mais que les fans qui patientent depuis cette période se rassurent : Franck Gastambide, le réalisateur a conscience de l'attendre qui entoure son projet et vient de dévoiler sur Instagram qu'il préparait le premier teaser de "Validé saison 2". On devrait donc rapidement voir les premières images de la série événement sur les coulisses du rap français.

A l'image, on voit le comédien et réalisateur posé devant des écrans, en train de travailler. Il a accompagné la photo de cette légende :

"Je vous prépare le premier teaser".

Le doute n'est donc plus permis quant à l'imminence des images de la saison 2 de "Validé".

Si très peu d'images ont filtré à part la présence de Rohff dans un face-à-face tendu avec Bosh, on sait que le premier rôle sera féminin, qu'Hatik ne reviendra pas dans celui d'Apash et que l'action se déroule entre Paris et Marseille. En conséquence, le casting et varié et très dense puisque sont annoncés Alonzo, YL, Kofs, Rohff, Sniper, Aketo, Tunisiano, Soolking, et d’autres personnalités du rap game français qui viendront épauler les héros de la saison 1, Sabrina Ouazani, Moussa Mansaly (Sam's), ou encore Hakim Jemili.

On ne va pas se mentir, on a hâte !