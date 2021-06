Rap Jeu débarque chez vous !

L'émission a été adapté en jeu de société.

"Rap Jeu" cartonne, générant des millions de vues sur YouTube. Entre culture et divertissement, ce format met en rivalité deux duos de personnalités du monde de l'industrie musicale. Ils mettent à l'épreuve leurs connaissances sur le rap durant toute l'émission. Désormais, il sera possible de nous aussi tester notre culture à la maison grâce au jeu de société Rap Jeu.

Lancée en mai 2019 par Red Bull Binks, filiale de la célèbre marque de boisson énergisante, cette chaine YouTube met en ligne des vidéos autour du rap. Ils ont la brillante idée de créer le "Rap Jeu", des vidéos de 30 minutes en moyenne qui sont fortement inspirées du "Burger Quizz". Présenté par le journaliste musical Mehdi Maizi, ce dernier met en compétition deux équipes composés de deux personnes. Les invités sont bien évidemment des personnes qui évoluent dans le rap game. On a ainsi pu voir des piliers du rap français tels que Fianso, Guizmo, SCH, Sadek, Mister You... ou des artistes qui ont percé ces dernières années. On parle de RK, Larry, Kaza, Meryl... Il y a déjà eu 49 numéros.

Bientôt, vous pourrez vous aussi défier vos proches sur votre culture rap. Un jeu de société va bientôt être mise en vente où on pourra retrouver les fameuses cartes mystères et puristes. Vous pourrez vous mettre à l'épreuve sur pas moins de 15 épreuves avec 120 cartes au total. Une façon d'en apprendre davantage sur le rap, un style musical varié et avec un historique très fort.

Maintenant vous savez : Rap Jeu de société, ça arrive. pic.twitter.com/XbiDZCP2im — Mehdi Maïzi (@MehdiMouse) June 18, 2021

Pour l'instant, aucune date de sortie n'a été dévoilé. Mais le jeu est déjà sur notre wishlist.