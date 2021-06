Assa Traoré devient égérie pour Louboutin

C'est pour la bonne cause.

Il n'y a aucun doute sur le fait qu'Assa Traoré est un des symboles de la lutte dans notre société. Dans le combat pour la vérité sur la mort de son frère Adama, elle a souvent pris la parole lors d'événements politiques et de manifestations. Son charisme, son aura, sa beauté aussi en ont fait une figure. Et si la marque Christian Louboutin l'a choisi comme égérie, c'est aussi pour ce qu'elle représente. Et la marque a d'ailleurs bien tenu à le préciser dans sa communication. Elle a rappelé que cette collection était destinée à lutter contre le racisme et l'injustice sociale.

Sur Facebook, le collectif "La vérité pour Adama" a diffusé les images de la collection et un mot d'Assa Traoré dans lequel elle remercie ceux qui sont à l'origine de cette campagne : Christian Louboutin et le couple Elba.

"Votre courage, votre détermination sont à l’image des forces que nous transmettons aux générations qui nous suivent. Le message d’égalité et les valeurs que vous diffusez en encourageant les uns et les autres, à travers cette magnifique collection, à l’empathie et à l’action, sont le signe que nos espoirs de voir la justice sociale et civique triompher ne sont pas vains dans la lutte contre les violences policières, la discrimination".

Evidemment, pour ceux qui la critiquent et il semble qu'ils soient nombreux, il s'agit de préciser les choses. Adama Traoré ne fait pas cela pour s'enrichir mais s'inscrit dans le cadre du mouvement Black Lives Matter qui a débuté aux Etats-Unis après l'assassinat d'un homme noir par un agent de police. D'autre part, Assa Traoré à tenu à rappeler que les bénéfices de la vente de ses souliers iraient, dans leur totalité, à "des organisations pour lutter contre les violences policières, le racisme, la discrimination".