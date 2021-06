Nipsey Hussle aura son étoile sur Hollywood Boulevard !

Le rappeur de Los Angeles va être honoré.

Nipsey Hussle, rappeur de Los Angeles mort assassiné, va recevoir son étoile sur Walk of Fame d'Hollywood Boulevard. Selon le magazine Variety, il fait partie de la liste des 38 célébrités qui seront honorées en 2021. Il est l'une des deux personnalités à obtenir cet honneur à titre posthume cette année, l'autre étant la comédienne de "Star Wars", Carrie Fisher, décédée fin 2016 à l'âge de 60 ans. Nipsey Hussle sera accompagné par d'autres grands noms du show-business américain comme Salma Hayek, Macaulay Culkin, Willem Dafoe, Ray Liotta, Ewan McGregor, entre autres. Le rappeur ne sera pas le seul représentant du rap game puisque DJ Khaled, Ashanti, les Black Eyed Peas et l'illustre George Clinton ont également été choisis parmi la centaine de nominés.

La personnalité de la radio Ellen K, présidente du comité de sélection (et ancienne lauréate du Walk of Fame), a annoncé les nouveaux lauréats sur le site Web du Walk of Fame.

"Le jury a fait un travail incroyable en choisissant ces personnes très talentueuses. Nous avons hâte de voir la réaction de chaque lauréat alors qu'il se rend compte qu'il fait partie de l'histoire d'Hollywood avec la découverte de son étoile sur l'avenue la plus célèbre du monde."

Cette nomination vient à la suite d'autres récompenses et honneurs posthumes reçues par Nipsey Hussle qui a également été honoré par les Grammy et un prix aux BET Awards. Rappelons que le rappeur de Los Angeles a été abattu devant son magasin Marathon Clothing dans le sud de Los Angeles le 31 mars 2019.