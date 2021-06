Dr. Dre revient sur son anévrisme cérébral

Jamais Dr. Dre n'était revenu sur l'anévrisme cérébral qui a failli lui coûter la vie il y a quelques mois. En janvier, les médecins ont tout fait pour lui sauver la vie alors qu'il était transporté en urgence au Cedars-Sinai Medical Center en ambulance après avoir subi un anévrisme cérébral. Le jour même, le producteur rassurait ses fans en postant une photo sur Instagram et en assurant qu'il allait survivre mais c'est la première fois qu'il parle de cette période dans les médias.

S'exprimant aux côtés de son partenaire commercial de longue date Jimmy Iovine dans le Los Angeles Times, Dr. Dre a raconté son expérience et lancé un message d'alerte pour les hommes noirs.

"C'est vraiment quelque chose de très étrange. Je n'ai jamais eu d'hypertension. Et j'ai toujours été quelqu'un qui a pris soin de sa santé. Mais il y a quelque chose qui se passe pour une raison indéfinie chez les hommes noirs concernant l'hypertension artérielle. Je n'ai rien vu venir... Mais je prends soin de moi et je pense que chaque homme noir devrait faire des tests et s'assurer que sa pression artérielle va bien. Maintenant, je vais passer à autre chose et espérons-le, vivre une vie longue et saine. Je me sens super bien !"