Youssoupha sort du silence après la polémique sur son titre pour les Bleus

On a entendu beaucoup de monde parler et discuter à propos du titre de Youssoupha concernant la présentation des 26 joueurs français sélectionnés pour l'Euro de football. De Booba au président de la fédération française de football en passant par les chroniqueurs de tout poil, tout le monde a donné son avis sur cette chanson sans que le rappeur ne puisse s'exprimer. C'est désormais chose faite, il a pris la parole sur le plateau de l'émission "Quotidien" jeudi soit sur TMC afin de revenir sur la polémique.

Dans un premier temps, Youssoupha a expliqué comment il avait vécu tout ce qui s'est passait autour de son titre "Ecris mon nom en Bleu" notamment le décalage pour lui qui s'est installé en Afrique.

Il lui a donc fallu un peu de temps avant que tout ne lui arrive aux oreilles et aux yeux et si, dans un premier temps, les premiers retours ont tous été positifs, cela s'est vite gâté.

"Au début, c’était génial tout le monde a adoré : chez les Bleus, dans les rédactions de sport, j’ai reçu plein de messages. Et après, un soir, je suis en boîte de nuit et on m’envoie des photos sur des groupes WhatsApp. Des images de matinales, il y a des gens en cravate, ils parlent de moi, du chant de la discorde. Ils en parlent pendant longtemps. Je me dis que je dois être bourré. Je rentre chez moi et, le lendemain, on me dit que la France est en feu."