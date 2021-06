Agression raciste de Cergy : le rap français monte au créneau !

Devant la violence de ce qui s'est passé à Cergy et l'agression raciste d'une extrême violence d'un livreur Uber Eats devant le restaurant "Brasco", le rap français n'a évidemment pas pu rester sans rien dire.

Même si l'agresseur a présenté ses excuses, les rappeurs ont décidé de ne rien laisser passer et s'en sont pris à lui sur les réseaux sociaux.

Rohff a notamment écrit :

“Pourquoi te sens-tu supérieur ? Qu’as-tu de plus qu’un être humain ? Ne parle pas au nom de l’Algérie stp devant tous mes frères DZ tu passes pour un défaut de fabrication. Ils te suivront jamais là-dessus tu es un cas isolé et la haine raciale ne représente en aucun cas les valeurs morales et religieuses du Maghreb redescends sur terre apaise ton cœur demande pardon pour le sang que tu as fait couler gratuitement, trouve une raison sage de le réparer”.