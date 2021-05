DTF donne un concert à Los Santos dans "GTA V"

Le concert de DTF sur GTA sah c’est tres fort, ça flingue pic.twitter.com/mF10wNTOUw — Manny (@mannylesprit) May 27, 2021

Malgré l'heure tardive, il y avait du monde branché sur Twitch et le concert de DTF a fait le plein. Et il faut bien avouer que c'est bien plus intéressant qu'un concert en stream. On vous laisse vous faire une idée en regardant cette vidéo :

Voilà, en tout cas, un événement qui devrait donner un grand coup de boost à leur album "Double Star" !