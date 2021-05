Youssoupha lâché par le président de la fédération française de football

Noël Le Graët a été très très mauvais...

Non content d'être menacé par l'extrême-droite ou clashé par Booba pour son hymne qui a accompagné la présentation des joueurs sélectionnés en équipe de France, Yousosupha vient d'être lâché par le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët qui, clairement, n'assume pas ce choix et surtout refuse la polémique avec une recette vieille comme le monde : ce n'est pas moi, c'est les autres... Oui, oui, on a beau gérer la FFF et être totalement lâche ou politique, appelons ça comme on veut...

Dans un premier temps, il a ouvert le parapluie en déclarant, en parlant du titre de Youssoupha :

"Il ne figure pas sur le site de la fédération et on n’a pas l’intention de demander aux gens de reprendre ces paroles."

Pourquoi après tout, il ne s'agit pas de l'hymne de l'Euro mais seulement de la bande-son qui a accompagné le clip de présentation de la sélection des joueurs français. S'il s'était arrêté là, peut-être que personne n'aurait insisté mais, évidemment, il a été plus loin et il a été pitoyable (pathétique ?)...

"Ce sont nos jeunes salariés du service commercial qui ont eu cette idée pour accompagner le dévoilement de la liste des 26 Bleus. Youssoupha est un bon rappeur, qui, comme d’autres, a pu avoir des paroles déplacées mais ce morceau ne méritait pas autant de commentaires."

Pire, ensuite, il a carrément regretté le titre de Youss'.

"Je crois que nous n’aurions pas dû le faire et laisser la liste être divulguée comme d’habitude, sans communication."

Que le président d'une telle institution ne soit pas au courant de tout, c'est probable mais qu'il se désolidarise ainsi de ses équipes sous une espèce de pression politique nauséabonde, c'est quand même d'une rare tristesse.

Bizarrement, quand Johnny Hallyday s'est fendu d'un titre, "Tous ensemble !" pour accompagner les Bleus à la Coupe du monde 2002, il y a eu moins de remous...

Grégory Curot