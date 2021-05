SCH : vivez son premier concert de reprise

Grâce à un concept détonnant.

Comme beaucoup d'artistes, SCH, malgré le succès de "Jvlivs 2" ou de "Bande organisée" n'a pas pu évoluer sur scène. Pour remédier à ce manque et en attendant de reprendre "normalement" le chemin des salles de concerts, Greenroom propose un concept qui mêle live et gestes sanitaires grâce au concept All We Need Is Live, un show qui réunira SCH, PONGO, MYD, PPJ, et le collectif Dure Vie composé de DJ internationaux. Le concert se tiendra à l’Hôtel Dieu Intercontinental à Marseille et les gagnants pourront vivre le show depuis le balcon de leur chambre d’hôtel par groupe de six personnes, tous du même entourage et tous testés PCR négatifs 72h avant l’événement. Evidemment, afin de respecter le couvre-feu, tous les participants dormiront sur place.

Pour avoir la chance de faire partie des heureux gagnants de ce jeu concours, il faut tout d’abord être obligatoirement majeur puis se rendre sur ce lien en suivant les différentes étapes :