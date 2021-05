La Fouine pense que le rap français est en avance sur le rap américain

Notamment en termes d'écriture

En général, on a tendance à dire que le rap français a minimum dix ans de retard sur le rap américain. Cette différence semble exister depuis que le rap a conquis l'Hexagone. Mais, pour une fois, on a entendu une opinion contraire. Pour La Fouine, en pleine promotion de son dernier album, "XXI", ce serait aujourd'hui le rap français qui serait en avance sur le rap américain. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré dans un entretien avec Interlude.

Pendant quelques années, Laouni a vécu à Miami ce qui lui a permis de se familiariser encore un peu plus avec l'anglais au point de parfaitement comprendre les paroles des rappeurs US aujourd'hui. Et sa conclusion est étonnante. Partant de ce constat, il pense que le rap français aurait non seulement rattraper son retard sur le rap américain mais aurait même pris de l'avance comme il l'explique dans une interview donnée au média Interlude. Il répondait à la question sur les différences d'écriture entre les deux pays.

"J'ai l'impression qu'à part certaines personnes qui vraiment mettent du cœur à l'ouvrage comme Eminem, Kendrick Lamar, J. Cole ou Nas ou Jay-Z, il y en a très peu, tout le reste, c'est vraiment n'importe-quoi les paroles, c'est vraiment de la merde même ! Je me rends que nous dans le rap français, on est vraiment en avance sur le rap américain et ça dure depuis longtemps. On n'est pas en avance sur eux depuis le rap français, on est en avance sur eux depuis Molière... On est vraiment la langue de l'écriture ! On a toujours eu en France un rapport à l'écriture qui n'était pas le même que celui des Américains. Nos auteurs français écrivent mieux que les Américains".

Il va même jusqu'à conclure : "Plus je comprends l'anglais, moins je suis attiré par le rap américain, on est tellement en avance sur eux !"

Une analyse vraiment très intéressante sur les différences culturelles et qui remet le rap français au centre du débat dès que l'on parle d'écriture.

