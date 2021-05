Pone : un EP caritatif

Pone continue de militer en musique.

Ceux qui s'intéressent à l'histoire du rap français connaissent forcément le nom de Pone. Il est un des architectes de ce mouvement, lui qui a participé à la folle épopée de la Fonky Family, puis a travaillé avec les plus gros noms du rap français. Tout ça, avant de se mettre un peu en retrait du game pour mener un autre combat : celui contre la maladie Charcot, qui le maintient presque cloué au lit depuis maintenant des années. Et même si la maladie est pour l'instant incurable, ça n'est pas une raison pour arrêter de se battre.

Pone avait déjà composé un album uniquement avec ses yeux en 2019, grâce à une technologie avancée. Désormais il franchit encore un pas supplémentaire en proposant un nouvel album dont les fonds seront entièrement reversés à l'association Trakadom, qui veut former les soignants à mieux prendre en charge les patients dits "appareillés" (qui ont besoin d'une assistance technologique pour vivre ou se déplacer), quand ils reviennent à leur domicile.

Le projet s'appellera "Listen and Donate" et il sera disponbile le 18 juin prochain. Chaque stream ou chaque achat de vinyle va générer des revenus qui aideront à "mettre le patient au centre d'un dispositif médical conforme à ce qu'il attend d'une prise en soin à domicile". Une situation qui concerne de plus en plus de français, dans un pays où la prise en charge des personnes à mobilité réduite de manière générale, est insuffisante par rapport à d'autres pays développés. On envoie évidemment toute notre force au légendaire beatmaker et à tous les militants de cette association.