Rohff plagié par Neymar ?

Puma a-t-il copié Housni ?

Neymar vient de récemment quitter son équipementier historique Nike pour rejoindre Puma. La marque de sport, forte de ce renfort de poids, a lancé une grande campagne de communication. On y voit la star du Paris Saint-Germain assis sur l'Arc de Triomphe habillé en Puma de pied en cap. Une image qui a fait réagir Rohff tant elle lui a rappelé la pochette d'un de ses albums mythiques, "La fierté des nôtres" sur laquelle Housni est lui aussi assis sur bâtiment parisien. Rappelons qu'à l'époque, cette cover avait fait grand bruit et avait aussi permis à ROH2F de se singulariser.

D'ailleurs, le rappeur de la Mafia K'1 Fry n'a pas manqué de réagir sur son compte Instagram en postant les deux images côte à côte avec ce simple mot : " Copieur". On n'est pas loin de lui donner raison tant les deux visuels se ressemblent. A moins que les créatifs de la marque allemande ne soient des fans de Rohff et aient voulu leur rendre hommage ? On n'aura sans doute jamais la réponse mais on vous laisse vous faire votre propre opinion.

"La fierté des nôtres" est un album sorti le 21 juin 2004 et contient des tubes comme "Zone Internationale", "Message à la racaille", "94" ou encore "Code 187", entre autres. On le voit Rohff n'est pas vraiment énervé sinon il ne se serait pas privé de le dire plus abruptement. Faut-il le prendre comme un honneur ? Certainement. En tout cas, le clin d'oeil paraît évident et c'est presque un hommage que Puma a rendu à Housni. Si le débat fait rage sur les réseaux sociaux pour savoir si c'est un manque de respect, un plagiat pur et simple ou un hommage, nous on préfère garder la dernière solution., elle est plus positive.