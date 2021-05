DMX : sa dernière interview avant sa mort

Il y a parle de son amour pour les chiens et Dieu.

DMX est décédé le 9 avril dernier. Trois semaines avant sa mort prématurée, le Dog s'était posé avec TV One pour une interview en profondeur de sa série "Uncensored". La première partie de cet entretien a été diffusée dimanche 16 mai et la légende des Ruff Ryders y a notamment livré des souvenirs extrêmement personnels comme cette fois où il a été renversé par une voiture et assure avoir vu un ange.

DMX, 4 ans, trouve une pièce par terre alors qu'il est dans la rue avec sa petite soeur. Il décide alors d'aller acheter une sucette et une balle. Mais rien ne se passe comme prévu.

"Dès que je suis descendu du trottoir pour aller vers le magasin, une voiture m'a heurté et m'a renversé. Je me suis retrouvé couché sous une autre voiture, de l'autre côté de la rue. C'est à ce moment-là qu'une femme blanche tenant un presse-papiers s'est approché et m'a dit de rester immobile. Une fois que ma mère et d'autres personnes sont arrivés, elle a disparu dans les airs [...] Je ne sais pas, j'avais l'impression que c'était un ange. Elle n'avait rien à faire dans ce quartier avec un putain de presse-papiers."

Plus tard dans l'interview, il est revenu sur son amour des chiens et sur les liens particuliers qu'il entretenait avec eux.

"Il n'y a que deux choses capables d'un amour inconditionnel : un chien et Dieu [...] J'ai l'impression que les chiens sont proches de Dieu."

D'ailleurs, DMX pensait que les gens avaient plus peur des chiens que des armes et il a longtemps volé uniquement avec un chien à ses côtés.

Enfin, peut-être qu'une de ses dernières pensées mettra du baume au coeur de ses fans : DMX était persuadé qu'il y avait une vie après la mort.