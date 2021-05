Akhenaton en colère après l'annulation du concert-test à Marseille

Alors que concert-test parisien avec Indochine est maintenu pour le samedi 29 mai à l'AccorHotels Arena, celui de Marseille où devait se produire IAM devant 1000 personnes au Dôme a été annulé provoquant la colère d'Akhenaton. Et c'est un artiste remonté qui s'est confié sur l'antenne de RTL alors que la ministre de la culture, Roselyne Bachelot, a déclaré : "Le projet est intéressant sur le plan scientifique, mais n'a pas été retenu en raison de risques liés aux protocoles sanitaires proposés".

Une déclaration qui a littéralement fait bondir AKH !

"Heureusement qu'un des scientifiques à l'initiative du projet est notre voisin, sinon on l'aurait appris par voie de presse par l'AFP de manière très classe, mais on commence à avoir l'habitude avec ce gouvernement. On a été très déçus. Je trouve que ça aurait permis de faire comprendre aux gens que les salles de concert ne contaminent pas plus que le métro, que le TGV bondé, que les avions. Et c'est toujours, chaque fois la culture, la musique en général qui toujours est toujours visée. On travaille dans le vide, on n'a plus de perspectives. "On n'est pas en train de faire des trucs hyper dangereux, on fait un concert-test avec 1.000 personnes sous certaines conditions. Les bras m'en tombent, je suis profondément désabusé. Ce concert-test, c'est la pierre qui vient se poser sur les désillusions que j'ai sur l'humanité en général."