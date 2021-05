Booba : un label en Afrique ?

Le Duc a un nouveau projet...

Pour quelqu'un qui devait prendre sa retraite après la sortie d'"Ultra", Booba est plus actif que jamais. Il a sorti un inédit, "Kayna", il s'est trouvé de nouveau ennemis (Zola, SCH, Dinor, Hatik), il continue de taper sur les anciens (Damso, Gims), il accompagne ses jeunes poulains (SDM, Bramsito), bref, il n'a pas une seconde à lui. Mais on le sait, le Duc a de l'ambition et aujourd'hui, il voit plus loin. Il sait à quel point les artistes africains sont brillants mais manquent cruellement de structures pour développer leur musique et leur art. Alors, il s'est dit, comme il l'a toujours fait, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever, qu'il allait redonner une partie de son succès à ceux qui en ont besoin. En tout cas, c'est comme ça qu'on interprète un de ses derniers tweets dans lequel il annonce un "92I Africa" sans plus de précisions à part un "Coming Soon", "ça arrive bientôt en français.

Parmi les hypothèses évoquées par les internautes, il y a aussi la possibilité qu'il ne s'agisse que d'un morceau. Mais même si tout n'a pas fonctionné comme prévu, Booba a toujours défendu le "Pour nous, par nous", donc on penche plus certainement vers la création d'un label qui complèterait ceux qu'il possède déjà : le 92I qui abrite les rappeurs Green Montana, SDM, Bilton, Gato ou encore Sicario. 7 Corp plus orienté pop urbaine avec Bramsito, Dixon, Lestin ou encore KRN et enfin le dernier, Piraterie Music avec Dala et JSX. On peut donc s'attendre à ce que le Duc dégote de nouveaux talents en provenance de pays africains. On lui fait confiance pour réussir dans cette mission, il a l'expérience et l'oreille.