Jay-Z et LL Cool J entrent au Rock & Roll Hall of Fame !

Une belle reconnaissance.

Jay-Z est décidément un phénomène. Pour sa première année d'admissibilité, Hova va être intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en compagnie des Go-Go, Carole King, Tina Turner, Todd Rundgren et Foo Fighters

John Sykes, président de la Rock & Roll Hall of Fame Foundation, a déclaré dans un communiqué de presse :

"Cette classe diversifiée de talentueux intronisés reflète l'engagement continu du Hall à honorer les artistes dont la musique a créé le son de la culture des jeunes. Ce sera une célébration musicale inoubliable en direct en octobre lors de la cérémonie d’intronisation de cette année à Cleveland."

Rappelons que pour être admissible à l'intronisation, les artistes doivent avoir sorti leur premier disque il y a au moins 25 ans. Les autres facteurs pris en compte par l'organe de vote international (composé de plus de 1 200 artistes) comprennent la durée et la profondeur de la carrière, le corpus de travail, l'innovation et la supériorité dans le style et la technique. Il était évident que Jay-Z réunissaient tous ses critères.

Il ne sera pas le seul monument du rap à avoir cet honneur cette année puisque LL Cool J qui avait été nominé à plusieurs reprises passe enfin le dernier cut voit enfin sa longue carrière récompensé par son entrée au Rock & Roll Hall of Fame. Toujours dans le hip-hop, la Queen of Soul Mary J. Blidge n'a pas été choisie cette fois par les votants.

Les deux vétérans vont notamment rejoindre des légendes comme 2Pac, Biggie, NWA, Public Enemy, Run DMC et les Beastie Boys.