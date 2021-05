Sheck Wes : premier entrainement avec le Paris Basketball pour le rappeur

A peine arrivé sur la capitale, il se met déjà au travail.

Comme quoi il ne faut jamais abandonner ses rêves. Amoureux du ballon orange depuis toujours, le rappeur Sheck Wes s'est vu offrir une place au sein de l'équipe de basket-ball professionnelle parisienne en novembre dernier. Dès son arrivée en France, il ne chôme pas et s'est rendu à son premier entraînement avec le Paris Basketball, photos à l'appui !

Les rappeurs ont toujours aimé le monde du basket-ball, d'ailleurs nombreux sont les artistes qui ont participé aux fameux All-Star Celebrity Game montrant leurs talents d'athlètes. Sheck Wes fait partie du club des fervents fans du sport. Il l'a pratiqué durant son adolescence avant d'abandonner pour se concentrer sur la musique et le mannequinat. Le titre "Mo Bamba" qui l'a rendu célèbre mondialement en 2018 est d'ailleurs une chanson faisant référence à Mohamed Bamba, joueur NBA du Magic d'Orlando et ami d'enfance du rappeur.

Le basket-ball fait partie intégrante de la vie de Sheck Wes. En 2020, il va même plus loin en se présentant à la draft NBA. Coup de pub pour son clip "Been Ballin" ou réelle envie de devenir pro, il n'a malheureusement été sélectionné par aucune franchise de la ligue nord-américaine. Mais il n'a pas tout perdu, repéré par une équipe française, il s'est vu offrir un contrat en novembre dernier par le Paris Basketball. Ce club évoluant en deuxième division (Pro B) du championnat de France est actuellement en 6ème position. En atteignant les deux premières places, l'équipe parisienne pourrait évoluer en Jeep Elite (Pro A) la saison prochaine.

Khadimou Rassoul Cheikh Fall, de son vrai nom, a intégré l'effectif sous le numéro 7 en tant que meneur aux côtés de Ryan Boatright et Milan Barbitch. Le New-yorkais a tenu à annoncer son arrivée dans la capitale tout en délicatesse en commentant sa vidéo Instragam avec "OWWWWW PARIS ITs BOUTTA BE LE ZBEUL". On le voit prendre ses marques dans son nouvel appartement et rencontrer ses nouveaux coéquipiers.

A peine les cartons déballés, Sheck Wes a déjà effectué son premier entraînement individuel avec Jean-Christophe Prat, entraîneur en chef du Paris Basketball. Le club a partagé plusieurs photos de ce training. Au programme, renforcement musculaire, mise en situation sur le terrain et récupération avec le kiné. Bienvenue Sheck Wes !