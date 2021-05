Sadek évoque ses problèmes avec l'alcool

Et préviens les jeunes.

Sadek est pleine promotion de son dernier album, "Aimons-nous vivants". Pour cela, il a donné une grande interview à nos confrères de Rapelite. Dans celle-ci, il revient notamment sur ses problèmes de dépendance à l'alcool que la paternité lui a permis de régler.

C'est assez rare qu'un rappeur parle de choses intimes. Pourtant, Sadek n'a pas hésité à revenir sur son alcoolisme passé et les raisons qui l'ont poussé à arrêter.

"Les gens me disent que je suis revenu au kickage mais à un moment, je ne pouvais plus balbutier, à être bourré H24. D'ailleurs les jeunes, ne vous droguez pas, faites du sport et ne buvez pas d'alcool ! L'alcool, c'est le pire des trucs. J'ai du mal avec les gens qui disent Double Ciroc, puis, quand tu leur proposes un verre, ils disent non un thé, un peu comme Future qui a dit qu'il ne prenait pas vraiment de drogue [...] Je l'ai arrêter sans vouloir trop l'arrêter, j'ai un enfant, je ne prends pas de plaisir à rentrer bourré, je me sens honteux. L'alcool, il y a un truc très violent avec ça, tu ne te vois pas glisser."

Et la preuve que Sadek était un gros buveur, il a raconté une anecdote sur le tournage de son film "Tour de France" avec Gérard Depardieu qui veut tout dire.

"J'étais une grosse caisse moi, j'ai couché Depardieu à la bière".

A l'heure où beaucoup de morceaux de rap font l'apologie de tous les moyens de défonce inimaginables, cette prise position tranche mais elle est salutaire. Quand un rappeur comme Sadek parle ainsi d'un sujet qui touche les gens, on se tait et on l'écoute.