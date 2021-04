Oxmo Puccino : bientôt son premier roman

"Les réveilleurs du soleil" sortira le 19 mai.

Oxmo Puccino est un manieur de mots parmi les plus doués du rap français. Si vous prenez un de ses textes pour le lire, sans musique, vous aurez l'impression de lire un poème. C'est donc assez logiquement qu'il a continué à exploiter son talent pour l'écriture en allant plus loin et en frottant à l'exercice du roman. Celui-ci s'appellera "Les réveilleurs du soleil" et sera disponible el 19 mai prochain, aux Editions JC Lattés.

Le livre est déjà disponible en pré-commande et on connaît déjà le pitch :

"Alors que le jour ne se lève plus, que les plantes ne poussent plus, Rosie, dix ans, va se lancer dans un périple pour réveiller le soleil et sauver son grand-père."

Dans un message posté sur Instagram, le Black Desperado confiait ne pas réussir à y croire et ajoutait :

"Amour sur chacun(e) d’entre vous Flowers. Merci infiniment"