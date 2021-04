LIM sur la jeune génération : "Ce n'est pas du tout mon délire"

Il ne prend pas souvent la parole mais quand il le fait, ce n'est pas pour parler avec une langue de bois. LIM s'est donc livré dans une interview à DEM'S Média et a donné son avis sans concession sur la jeune génération et le rap actuel.

"C'est pas du tout mon délire. Prendre un son de dance-machine, à l'époque pour ceux qui s'en souviennent, et mettre dessus une mélodie du Club Dorothée... Pour moi c'est pas ça le rap. [...] C'est comme tourner des clips en Ferrari et renter chez soi en bus ... il y a un problème. C'est un truc qui est fait pour retranscrire nos vies et de faire passer des messages, etc ... On va dire que le rap, c'était la musique de la chiennetée alors qu'aujourd'hui on dirait qu'ils sont tous blindés."