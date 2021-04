Method Man et Redman, un Verzuz enfumé...

Revivez ce show en vidéo !

Method Man et Redman aka les frères pétard s'affrontaient donc hier dans un Verzuz spécial pour le 20/04, le 420 étant le jour de la weed et de la fumette aux Etats-Unis. D'ailleurs, le show était sous-titré : "How High 4/20 Special". Quoi de mieux que ces deux adeptes pour rendre hommage à ce jour ?

Un des "problèmes", c'est que beaucoup de leurs titres sont communs puisque Meth et Red ont sorti trois albums ensemble, ils ont également des films, des clips à leur actif à tel point qu'ils sont presque indissociables. Alors plutôt qu'une "bataille", on a plutôt assisté à un énorme show live de deux artistes qui sont également des bêtes de scène, tous ceux qui les ont au moins une fois en concert pourront en témoigner. Alors, de battle il n'y a pas vraiment eu. Les deux acolytes ont rappé, dansé, plaisanté tout au long de leur performance, faisant les backs l'un pour l'autre, peu importe le morceau. Leur complicité crevait littéralement l'écran. Ils ont d'ailleurs terminé le show en annonçant une grande nouvelle : ils ont quasiment terminé l'enregistrement d'un nouvel album commun, " Blackout! 3" !

Et parce qu'il sera dit que cet événement n'aura décidément rien d'une battle, Method Man et Redman ont aussi accueilli de prestigieux invités puisque RZA, Inspectah Deck et Cappadonna ont fait des apparitions remarquées. RZA en profitant lui aussi pour annoncer qu'un album avec DJ Screw était en route ! Décidément, c'était la soirée des bonnes nouvelles ! DJ Kool est aussi et a joué des titres de EPMD, Keith Murray et Lords of the Underground.

Il y a quand même eu un moment plus sérieux, quand Method Man a pris la parole pour commenter le verdict envoyant l'ex-policier Derek Chauvin en prison pour le meurtre de George Floyd ajoutant que si vous mettez de l'énergie négative dans le monde, vous méritez ensuite ce qui vous arrive. Redman a quant à lui rendu hommage à DMX et Black Rob, deux légendes du rap américain disparues il y a peu.

Heureusement, Method Man et Redman étaient là pour mettre de l'ambiance, ce qu'ils ne sont pas privés de faire, jugez plutôt !