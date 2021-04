Mort de George Floyd : le rap soulagé par la condamnation de Derek Chauvin

Le policier a été inculpé pour meurtre.

Derek Chauvin, le policier accusé de la mort de George Floyd à Minnesota le 25 mai 2020 vient d'être condamné par un tribunal. Il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation retenu contre lui : meurtre au deuxième et troisième degré et d’homicide involontaire par un jury de douze personnes après deux jours de délibération à huis-clos. L'ex-policier a immédiatement été écroué et emmené en prison. Ce verdict a provoqué des scènes de joie devant le tribunal marquant le soulagement des personnes présentes après de nombreuses manifestations qui ont débouché sur le mouvement Black Lives Matter qui secoue les Etats-Unis depuis cette bavure.

Particulièrement impliqué, le rap game a lui aussi partagé son soulagement sur les réseaux sociaux. Le sentiment général est que justice est faite : George Floyd a bien été assassiné par un membre des forces et de l'ordre et celui-ci va payer car, même si on ne connaît pas encore la durée de la peine de Derek Chauvin, il pourrait passer jusqu'à 40 ans derrière les barreaux pour meurtre au deuxième degré, la charge la plus lourde qui pèse contre lui.

Très engagé dans le mouvement Balck Lives Matter juste après la mort de George Floyd, les rappeurs américains ont donc été nombreux à réagir à l'annonce du verdict. Certains se réjouissant que justice soit enfin faite, d'autres, plus optimistes ou ambitieux, voyant ce verdict comme le départ d'un nouveau mouvement vers plus d'égalité.

Cardi B