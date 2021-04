DMX : son album best of s'arrache !

Et fait un bond au Billboard !

Les conséquences de la mort de DMX se sont toujours sentir sur l'oeuvre du rappeur décédé. Après l'explosion de ses streams ou le bond au classement des meilleures ventes de livres de sa biographie, c'est maintenant son best of qui est remonte au classement et qui se classe numéro 2 au Billboard 200 des plus grosses ventes d'albums.

Le best of du légendaire MC a effet grimpé de 71 places au classement, passant de la 73e place à la deuxième. La compilation se classe juste derrière la version Deluxe du dernier album de Taylor Swift et a gagné 77 000 ventes la semaine dernière si on en croit Chart Data. De plus, deux autres albums de X ont fait leur retour dans le classement puisque "It’s Dark et Hell Is Hot" qui date de 1998 est entré à la 46e position tandis que "My Flesh Blood of My Blood" sorti en 1999 se classe à la 107e position.